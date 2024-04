Tati Bernardi: 'Acho uma declaração de respeito quando um homem brocha'

No "TaTIRANDO" desta quarta-feira (10), a escritora e apresentadora Tati Bernardi compartilha suas impressões sobre o homem que brocha no primeiro encontro. Ela conta que o tema foi assunto em um grupo de WhatsApp que ela tem com suas melhores amigas.

Uma delas disse que não curte homens que se prolongam no sexo. "A única coisa que odeio é boy metido a tântrico. Querido, eu quero gozar e não ter a trilogia do 'Poderoso Chefão' em sexo", afirmou.

Por sua vez, Tati considera que a brochada é um tipo de reverência masculina. "Eu acho uma declaração de respeito quando um homem brocha. Quase uma cabeça baixa perante nossa maravilhosidade e poder. Acho ótimo que fique nervoso no primeiro date", ela diz.