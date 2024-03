Tati Bernardi: 'Muitas vezes o nosso 'não' tem uma parte berrando o 'sim''

Ela conta que estava prestes a iniciar um relacionamento e, em um evento, encontrou com um homem que admirava. Ao puxar conversa, ela diz que se sentiu desconfortável com a maneira com a qual ele a tocava e falava próximo de seu rosto, então pediu que ele parasse.

"Ele mexia no meu cabelo e começou a falar 'vamos sair daqui e ir pra algum lugar?', e eu comecei a falar pra ele não sentar tão perto de mim, não colocar tanto a mão no meu braço, porque eu não tava afim de ter nada com ninguém", ela conta.

Tati diz que foi enfática ao dizer não, mas o homem insistiu.

Eu tinha dito não. Ele disse pra mim: 'o seu olhar é um olhar de sim, você quer', e ele não estava errado. De fato eu queria e estava atraída, principalmente intelectualmente por aquela pessoa e um pouco deslumbrada.

Tati Bernardi

Depois ela conta que conseguiu se esquivar e foi para casa, onde teve uma crise de choro por não conseguir entender o que de fato tinha acontecido naquele dia.

"Foi um aprendizado recente pra mim, aos 43 anos, de que não estava errado eu olhar pra aquela situação e entendê-la como um assédio mesmo eu tendo um olhar e um arrepio no corpo de quem também queria aquilo. Então às vezes é assédio sendo bom, é assédio sendo gostoso. E isso foi uma coisa que eu só aprendi agora. É complicado, é complexo", ela afirma.