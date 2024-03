'Encontrei meu Brad Pitt, mas morava longe e fali de tanto pagar passagem'

No "TaTIRANDO" desta quarta-feira (20), a escritora e apresentadora Tati Bernardi reage a um post de uma mulher que conta ter levado um fora depois de viajar 300 km pra ver um cara.

"Dei um match com um cara em outubro, até que em dezembro, após conversar bastante, e ele falar de mim até pra mãe, eu peguei 300km de estrada e fui visitar. Nisso, ontem ele me contou que nunca cogitou um relacionamento à distância e que ele achou que tinha me avisado, mas esqueceu", diz o post.

Tati revela que também passou por uma situação parecida. "Isso me faz lembrar de uma história, de quando eu tinha 30 anos, da primeira vez que eu peguei um leitor", ela diz.