Sexo em pé e cozinhar sem roupa: abandonar papai-mamãe não custa muito

6. Façam comprinhas eróticas

Acessar uma sex shop online juntos pode ser uma diversão para casais. Dá para olhar sem pressa todas as abas e ofertas e, por mais que vocês sejam experts no assunto, sempre tem coisa nova para descobrir. Essa "pesquisa" também pode ajudar aqueles que são mais fechados na hora de expor desejos, pois abre caminho para o diálogo sobre o que gostam ou não e o que topam experimentar.

7. Transar em pé

Esse é o tipo de posição que casais costumam aderir no início da relação, pois remete à urgência na pegação e costuma ser a "estrela" das transas estilo vapt-vupt, as famosas rapidinhas. Que tal relembrar os velhos e bons tempos, em casa mesmo? Seja qual for o jeito —apoiados em um móvel, encostados no batente da porta, você no colo do par— transar em pé proporciona um encaixe diferente e pode provocar um orgasmo incrível.

8. Namorar durante o banho

Isso não quer dizer só transar debaixo do chuveiro: vocês podem apenas se beijar sob a água, se ensaboarem, lavarem o cabelo um do outro... Usem a imaginação no banheiro. Mas, é claro, se rolar sexo, melhor ainda! Se tiverem uma cadeira de plástico em casa, experimentem colocá-la dentro do box. Ela permite maior comodidade nas posições.