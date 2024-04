Pequeno, mas potente: estimular o períneo pode ser bastante prazeroso

2. Brinque com a região no banho

Para muitas mulheres, o banho oferece a chance de sentir melhor — com mais tempo e mais relaxada — cada cantinho do corpo. A estimulação com o chuveirinho pode ou não fazer parte desses momentos, mas sempre garante prazer. Acontece que, em alguns casos, mandar o jato de água diretamente para o clitóris pode ser algo incômodo, ainda mais se a temperatura da água for extrema (excessivamente quente ou fria). Que tal, então, direcionar o jato para o períneo? Você pode se sentar no chão com as pernas abertas e curtir a sensação.

3. Fortaleça-o para transar mais e melhor

Nas mulheres, quando o períneo estiver íntegro e conservado pode ocorrer uma maior contração e relaxamento dos músculos ao redor da vagina, aumentando o prazer sexual e a possibilidade de atingir o clímax. Durante o orgasmo, o períneo é responsável por aumentar e deixar as contrações da vagina mais intensas. Um períneo "em forma" também evita prolapsos da bexiga, perdas urinárias, incontinência fecal, diminuição do tônus vaginal, entre outros problemas, além de aumentar as chances de parto normal e facilitar todo o processo de saída do bebê.

Para preservá-lo, é importante fazer os exercícios de Kegel, também chamados de pompoarismo, que ajudam a fortalecê-lo e a mantê-lo em plena forma física. Bolinhas Ben Wa e cones vaginais à venda em sex shops, sob a supervisão de uma fisioterapeuta pélvica, podem ajudar, mas exercícios caseiros como fingir que segura e solta o xixi (sempre de bexiga vazia, para descartar o risco de infecções), também são uma boa estratégia. Quando o períneo é exercitado, a mulher consegue contraí-lo voluntariamente, o que potencializa o orgasmo e aumenta o prazer do casal.

4. Torne-o o ponto de partida do sexo oral

O períneo pode ser uma zona erógena de imenso valor na hora do sexo oral. Peça para o par para que, em vez de focar diretamente no clitóris, sugue também os pequenos e grandes lábios e dedique uma boa atenção com a língua ao seu períneo. Sua excitação vai atingir o pico máximo! Outra forma de o parceiro estimulá-la é brincar com um colar tailandês, acessório erótico que tem várias bolinhas de silicone para introdução na vagina e uma argola na ponta, para puxá-las. Em vez de usar o acessório para penetração, ele pode adotá-lo para massagear a região do períneo.