Um vapt-vupt épico: como tornar a rapidinha a melhor transa da sua vida

3. Quando há mais pessoas na casa, o sexo no chuveiro pode ser uma boa ideia. É, também, uma boa escolha para aquela rapidinha matinal antes de cada um ir para o trabalho. Para que a transa seja gostosa, porém, vale a pena levar um lubrificante para o box. Isso porque, apesar da excitação do momento, a lubrificação natural feminina pode ficar comprometida em contato com a água, tornando o atrito do pênis desconfortável.

4. Sexo do tipo express não combina muito com romantismo e troca de declarações apaixonadas. A pegada é mais hardcore e tem mais a ver com dirty talking. Aliás, quanto mais palavras picantes —com direito a uns palavrões, por que não?— vocês disserem, mais elevada a temperatura ficará.

5. O repertório de posições, dependendo do tempo e do espaço disponíveis, pode ser bem limitado. Assim, o que costuma funcionar melhor é transar em pé. No caso de casais heterossexuais, o encaixe pode ser facilitado se houver um ponto de apoio para a mulher apoiar o tórax ou se a diferença de altura for minimizada com degraus (numa escada corta-fogo, por exemplo).

6. E por falar em posição, experimente aquelas em que pelo menos uma das mãos (suas ou do par) fique livre para estimular o clitóris ou apertar os mamilos. Com a adrenalina das circunstâncias, eles se tornam mais sensíveis ao toque e vão facilitar o seu orgasmo.

7. A imaginação ajuda — e muito! — a entrar no clima e a ficar ainda mais excitada. É hora de apelar para a memória sexual, relembrando uma transa que a marcou muito, fantasiar com o crush do cinema ou o cara gato do trabalho, pensar naquela cena quente do seriado favorito, etc.

8. Sabe aquele antigo ditado que diz que o melhor de uma festa é esperar por ela? Para desfrutar o prazer da rapidinha antes mesmo de ela começar, foque no planejamento: mande mensagens para o par ao longo do dia, imagine cenários e posições, masturbe-se para antecipar o prazer que vai sentir logo mais...