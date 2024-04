Até 6 meses depois: como eclipse afeta nosso signo e 7 situações da vida

Mudança de trabalho

Como se trata do início de um novo ciclo, as mesmas recomendações do casamento são válidas: vale aproveitar o eclipse solar, que fala de novidades, e evitar o lunar, devido à ligação com o passado e questões que ainda têm pendências.

Entrevista de emprego

É ótimo que aconteça no eclipse lunar, afinal, dali pode surgir um novo começo profissional. Entretanto, certifique-se de que a situação seja clara, sem deixar nada escondido.

Fechar negócio importante

Vai comprar um carro ou imóvel? Tome muito cuidado ao analisar se a negociação está completamente clara, sem pendências ou "pegadinhas". Caso reste alguma dúvida, dê um passo para trás, esclareça tudo e, só depois, finalize a compra.

Abrir o próprio empreendimento

Antes de escolher qual data é mais favorável, é necessário checar se toda a documentação está em dia para a abertura. Repasse alvarás, autorizações e outros documentos legais com bastante atenção. Se estiver tudo certo, aproveite a energia de novos começos do eclipse solar.

Viajar

A resposta vai depender do tipo de viagem e de seu propósito. Ou seja, se for a negócios, melhor que ocorra em eclipse solar. Porém, se a intenção for resgatar laços afetivos, é preferível apostar no eclipse lunar, que envolve questões do passado.