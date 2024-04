'Fui chamada de feia por um promotor no tribunal, e isso é inaceitável'

Atitudes dessa natureza não deverão mais ser aceitas em nenhum local de trabalho de uma mulher, principalmente na advocacia criminal feminina, onde as questões são sempre sensíveis e envolvem direitos e garantias fundamentais.

Marília Brambilla

A advogada espera que o promotor seja punido. "Confio nas instituições brasileiras e espero que a resposta da entidade de classe seja rápida, respeitando o devido processo legal e garantindo ampla defesa. Espero que a decisão seja tomada de forma a evitar que isso aconteça novamente."

O que dizem as autoridades

A OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal) disse repudiar as "declarações misóginas" de Chegury. A OAB em Goiás também se manifestou e afirmou que a conduta do promotor "viola a ética profissional".

Já o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, repudiou o ocorrido com a advogada. E disse, em nota enviada à reportagem, que a "reação será à altura das ofensas para que possamos repelir esses fatos e buscar a proporcional punição ao agressor".

O Conselho Federal da OAB e as seccionais de Goiás e do Distrito Federal encaminharam reclamação ao corregedor nacional do Ministério Público, pedindo o afastamento do promotor. O corregedor nacional do Ministério Público instaurou uma reclamação disciplinar para apurar a conduta de Chegury. O corregedor também determinou a notificação da Corregedoria-Geral do MPGO para juntar cópia da gravação integral da sessão.