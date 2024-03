Licença menstrual: 1ª empresa a dar benefício no Brasil tem bons resultados

O benefício vai na linha de pesquisas sobre o tema, que recomendam empresas oferecerem acolhimento e alternativas de cuidado a funcionárias com dores incapacitantes.

Um estudo da Academy of Managed Care Pharmacy, de 2017, aponta que uma mulher com endometriose perde, em média, seis horas de produtividade no trabalho por semana. Os pesquisadores analisaram dados de aproximadamente 1,4 mil mulheres diagnosticadas com endometriose em 10 países, incluindo o Brasil. A endometriose é uma doença que atinge uma em cada dez mulheres no país, segundo dados do Ministério da Saúde.

Roberta Faria afirma que ampliar o benefício a todas as pessoas que menstruam na empresa, e não somente àquelas que têm alguma condição de saúde conhecida, não trouxe impacto negativo na produtividade. "Entendemos que produtividade não equivale a tempo na frente do computador, mas a qualidade de entrega. Quando você não está no seu melhor momento, você não está entregando muito mesmo", defende.

Temos uma relação madura com as pessoas. Cada um sabe o que tem que fazer, os prazos e que se achar que não vai dar conta, vai renegociar, redistribuir, conversar com a equipe. O trabalho vai ser entregue, só que vai ter essa pausa. Roberta Faria, cofundadora e CEO do Grupo MOL

A CEO diz entender que os caminhos que o grupo encontrou podem não ser aplicados por todos os setores, mas defende a licença menstrual para todos, com adaptações necessárias para cada empresa e seu tipo de negócio.

A iniciativa ganhou o prêmio Think Work Flash Innovations, em 2023, na categoria Remuneração e Benefícios, e levou o troféu de Destaque do Ano.