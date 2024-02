Senado da França aprova lei para incluir direito ao aborto na Constituição

Depois de longos debates no Senado, onde a direita tem maioria, os senadores adotaram no início da noite, por 267 votos a favor e 50 contra, o texto nos mesmos termos que já havia sido adotado na Assembleia Nacional. O texto introduz a noção de "liberdade garantida" de acesso ao aborto para as mulheres.

O acesso ao aborto "permite que as mulheres decidam sobre o seu futuro", declarou na apresentação do projeto o ministro da Justiça francês, Eric Dupond-Moretti. "Um dia histórico", observou ele, que defendeu diante do Senado que a França se tornasse "o primeiro país do mundo a proteger na sua Constituição a liberdade das mulheres de controlarem os seus corpos".

A interrupção voluntária da gravidez, já é garantida em lei desde 1975. Porém, os defensores do projeto alertam que em outros países, como os Estados Unidos, esse direito foi revisto recentemente em diversos estados.

O tom dos debates esquentou no Senado francês quando o senador de extrema direita, Stéphane Ravier (do partido Reconquista) acusou o governo e a esquerda de garantirem o aborto, em vez de defenderem as "vidas não nascidas". "Você está maluco", respondeu a senadora comunista Cécile Cukierman, durante um raro momento de conflito na casa, geralmente muito pacífica.

Dois campos se opunham quanto à questão. De um lado, o governo apoiado pela esquerda em favor desta revisão prometida pelo presidente Emmanuel Macron. Por outro lado, parte da direita e dos centristas ainda se declaravam céticos em relação à formulação adotada pelo Executivo.

Debate semântico

O texto submetido à votação dos 348 senadores determina as condições em que se exerce "a liberdade garantida às mulheres de recorrer à interrupção voluntária da gravidez" e irritou algumas fileiras da maioria senatorial, uma aliança entre os Republicanos (LR) e o grupo centrista.