EUA x Rússia: qual é o país de origem do Dia Internacional da Mulher?

Clara, até então, não tinha falado em uma data específica. Ela fez a proposta e isso foi aceito no Congresso

Naquela época, as jornadas de trabalho nas fábricas chegavam a 14 horas por dia, incluindo os domingos, e envolviam não apenas homens, mas também mulheres e crianças. "Muitas mulheres tinham jornadas penosas e era comum que houvesse reivindicações por melhores condições de trabalho, além do direito ao voto", destaca a pesquisadora.

Esse cenário de exploração levou a manifestações em diversas partes do mundo. No entanto, o evento considerado o verdadeiro marco da data foi uma paralisação liderada por tecelãs russas, com o apoio de metalúrgicos, em São Petersburgo. O protesto ocorreu em 8 de março de 1917 e teria sido o estopim da Revolução Russa.

E qual é a relação do incêndio nos EUA com a data?

De fato, houve um incêndio que vitimou 125 mulheres, com idades entre 13 e 23 anos, na Triangle Shirtwaist Company, em Nova York, em 1911. No entanto, isso ocorreu dentro do contexto de mobilizações lideradas pelas operárias, não sendo considerado o evento que desencadeou a criação do Dia Internacional da Mulher. "E isso também não ocorreu em 8 de março, mas no dia 25 de março", enfatiza a professora.

Somente em 1975, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU). A data é considerada pelo movimento feminista como um dia de luta por direitos.