Alienação parental: revogação da lei une esquerda e direita no Congresso

O projeto de lei de revogação proposto pelo PSol é um pouco mais recente. Em 2022, as então deputadas Fernanda Melchionna (PSol-RS), Vivi Reis (PSol-PA) e Sâmia Bomfim (PSol-SP) alegaram que, além de favorecer genitores acusados de abuso, a lei não alcançou seus efeitos desejados.

Diferente do que pessoas como o autor da lei de 2010 Régis de Oliveira, então deputado federal pelo PSC de São Paulo, que propõe mudanças na lei a fim de coibir esses casos, o que as deputadas do PSol querem é sua total revogação.

Fernanda Melchionna aponta que a lei não traz nenhum tipo de avanço uma vez que o Código Civil já prevê situações como a ampliação do regime de convivência, a determinação de alteração da guarda e suspensão da autoridade parental.

O Código Civil, a legislação, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) já têm mecanismos de proteção da criança e do adolescente em caso de separação dos pais. O que precisa ser feito é fortalecer os mecanismos que já existem, a fiscalização e as ferramentas de proteção à criança, ao adolescente e às mulheres. Fernanda Melchionna, deputada do PSol

O projeto do PSol já foi protocolado e aguarda parecer do relator na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.

Se antes a favor, agora, contra