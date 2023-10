Paola Carosella sobre colocar DIU: 'Menstruar para mim era muito dolorido'

Menstruar pra mim era muito dolorido, me dava muitas transformações físicas, ficava muito inchada, muito cansada, ou muito agressiva. Paola Carosella

"Na hora falei: 'Pra que, não vou ter mais filho'. Ninguém tinha tido essa conversa comigo. E aí conversei com a ginecologista e veio o DIU, reposição hormonal de testosterona. Três ou quatro meses depois eu já estava malhando três vezes por semana. Parei de ter as nuances, ganhei força pra me exercitar e meu corpo fica sem dor", ela diz.

Paola Carosella fala de infância com 'avô monstro' e pai bipolar

Paola abre a intimidade para falar da sua infância, especialmente do pai e do avô. "Meu avô paterno, essa figura sinistra, muito provavelmente [era fascista]. Era um monstro. Meu pai era um homem sensível, diagnosticado com transtorno bipolar em uma época que não se falava muito disso. Na época era maníaco depressivo e quando ele estava em momentos de mania, meu avô chamava a polícia e ele ia preso. Meu pai ficou internado em manicômios muitos anos. Quando eu tinha 11 anos, o pai dele, meu avô, fez uma coisa que eu nunca vou esquecer: ele me encurralou numa quina na parede, jogou o corpo inteiro em cima de mim e falou: 'Você já tem idade suficiente pra se responsabilizar por essa coisa que você tem com seu pai, porque isso é culpa sua. Ele era normal até você nascer'. Depois disso, contei pra minha mãe e poucas vezes voltei a ir pra casa deles. Meu pai passou muito tempo internado e nosso relacionamento nunca avançou. Só quando a minha mãe morreu que voltei a encontrar com ele e eu quis cuidá-lo. Meu pai se suicidou quando eu estava tentando ajudar."

Paola Carosella diz que se preocupa com a saúde mental: 'Terapia desde os 8 anos'

Paola conta que se preocupa com a sua saúde mental. "Faço terapia desde os oito anos, sem parar. A primeira coisa [para entender] é que nós não somos nossos pais, é a coisa mais importante do mundo. Nem os nossos filhos são uma extensão de nós. Na medida em que a gente tenha muita noção do que estamos sentindo, a terapia é fundamental porque te ajuda a entender aquilo que você faz que dói e machuca, entendendo qual a responsabilidade e a não responsabilidade que a gente tem. Não tem culpa. ninguém tem culpa. Esse meu avô que é horroroso e era um monstro, era um homem provavelmente muito bruto que deve ter tido uma infância sinistra."