Conselho Federal de Medicina publica norma que dificulta aborto legal a partir de 22 semanas

O aborto é ilegal no Brasil, exceto se a gravidez for fruto de estupro, se houver risco de morte para a mãe ou se o feto for portador de anencefalia. A lei não estabelece um limite temporal para a interrupção da gestação, mas desde quarta-feira (03/04) ficou mais difícil realizar o procedimento a partir de 22 semanas de gravidez em caso de estupro.

O motivo é uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que proíbe os médicos de realizarem nesses casos a assistolia, um procedimento que causa a morte do feto antes de ele ser retirado do útero. A assistolia é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) nos casos de aborto legal acima de 20 semanas de gestação, e evita que o feto seja retirado do útero com sinais vitais.

Henderson Fürst, presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que a resolução do CFM restringirá o exercício do direito ao aborto legal, pois médicos terão receio de realizar o procedimento e ficarem sujeitos a punições administrativas e processos criminais.