Este gesto pode salvar mulheres em risco no Carnaval, mas é pouco conhecido

O gesto ganhou sucesso com a ajuda das redes sociais, principalmente do TikTok, que concentra um público mais jovem. Por isso, a tendência é ser pouco conhecido entre os mais velhos, ou quem não consome tanto conteúdo nas redes sociais.

Segundo a promotora de Justiça Valéria Scarance, a maior vantagem é o sinal ser uma estratégia mundial de combate à violência e de rápida compreensão —inclusive fácil para crianças aprenderem. Com isso, mulheres conseguem pedir socorro em qualquer país e são entendidas independente das barreiras de idioma.

Esse sinal pode ser usado de qualquer jeito, seja para sinalizar a violência de forma presencial ou à distância, e demonstrou que produz resultado. Valéria Scarance, promotora de Justiça e criadora da cartilha Namoro Legal

Mulheres já foram protegidas pelo gesto. Em 2021, uma adolescente sequestrada por um homem de 61 anos foi salva depois de fazer o sinal para um motorista em uma rodovia dos EUA.

No ano seguinte, uma mulher do Tennessee (EUA) usou o gesto em uma loja de conveniência e um dos clientes ligou para a polícia, indicando o número da placa do carro em que ela entrou. Após perseguição, o motorista do veículo foi preso em flagrante por sequestro e violência doméstica.

Por que não é tão popular no Brasil?

Primeiro, é preciso entender que o sinal é mais popular entre jovens, já que viralizou nas redes sociais.