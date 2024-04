Idosas sofrem homofobia em condomínio; como lidar com insultos de vizinhos?

A medida cautelar tem prazo geralmente de seis meses com reavaliação de sua manutenção, se o juiz entender que as pessoas ainda estão em situação de perigo.

Na Justiça, o primeiro caminho pode ser a realização de audiência para ver se há um acordo entre as partes. "O acordo pode ter um objetivo não financeiro, como pedido de indenizações, ou apenas para amenizar a situação: não citar nome, não ficar próximo."

Além das punições do crime específico (no caso de calúnia, por exemplo, há previsão de pena de seis meses a um ano ou uma multa), pode ocorrer restrições das medidas cautelares.

O vizinho agressor só poderia ser expulso do prédio, diz Andrade, se houver comprovação de que estão atrapalhando a ordem do condomínio, ou seja, os transtornos não são individuais, mas causados a todos os conviventes do local. É preciso identificar, nesse caso, quais são as normas do edifício.

A advogada também orienta o registro de provas para quem passa por situações como essa. "Ela pode gravar dentro da casa dela para tentar obter provas; acusações no WhatsApp devem ter prints autenticados em cartório. Se os fatos ocorrerem em meio público com testemunhas, aconselho registrar em ata notarial do condomínio e pedir imagens das câmeras do local público, se houver", afirma.

*Nome alterado para preservar identidade da personagem