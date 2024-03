Alessandra Negrini diz que filhos não gostam de exposição: 'Se protegem'

Alessandra Negrini fala de polêmica por ter se vestido de indígena: 'Esse tribunal da internet'

A atriz comenta polêmica por ter se fantasiado de indígena durante o Carnaval de 2020. "Fiquei triste, no dia fiquei muito chocada. Me senti atacada. Me senti vulnerável. [Mas] Lembro que fui no supermercado, falaram parabéns. Depois veio a carta dos indígenas falando que a gente estava junto. O tema era resistência. Mas nem todo mundo tinha essa informação toda. É uma coisa do ser humano, agressivo, destrutivo, é geracional. Esse tribunal da internet".

Alessandra Negrini sobre sua personalidade: 'Demorei 53 anos pra ser quem eu sou'

A atriz faz ainda uma reflexão sobre sua personalidade depois dos 50. "Eu me sinto mais tranquila, mais apaziguada, com as defesas menos colocadas. Tenho a sensação de finitude, a gente sabe que a vida não vai durar pra sempre. Agora me sinto mais à vontade no mundo, você vai se diferenciando. Eu demorei 53 anos pra ser quem eu sou".