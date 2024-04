Cleo fala de expectativas sobre ela: 'Nunca quis ser namoradinha do Brasil'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (24), a atriz e cantora Cleo fala sobre as expectativas do público por ela ser filha de Glória Pires e Fábio Jr., revela detalhes do relacionamento com o empresário Leandro D'Lucca e diz por que decidiu lançar um livro sobre relacionamentos abusivos.

Ela fala das críticas que costuma receber. "Eu nunca fui a namoradinha do Brasil, nunca quis ser. De onde as pessoas tiraram que eu seria pra sempre a mesma pessoa que eles conheceram? Inventaram uma expectativa de um inconsciente coletivo, de uma coisa que eu deveria ser."