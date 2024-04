Valentina Bandeira abre o jogo sobre Defante: 'Meu namorado da internet'

Valentina Bandeira revela que roubou bicicleta na praia: 'Fumei um baseado gigantesco'

A atriz se diverte ao falar do roubo. "Fumei um baseado gigantesco na praia de Ipanema e aí fui embora e pegar minha bike que tinha deixado no calçadão. Eu cheguei, estava com outro cadeado. O meu cérebro simplesmente achou razoável pensar que o ladrão pegou o cadeado e deixou o dele. Quebrei [o cadeado] e voltei pra casa."

Valentina Bandeira abre o jogo sobre autoestima: 'Eu não me olhava no espelho'

Valentina fala da sua relação com o corpo. "Nunca tinha passado um creme na cara, nem ido ao dermatologista até esse ano. (...) Eu não tinha relação nenhuma com a minha cara. Não me olhava direito no espelho. Não tinha essa relação com minha estética, era muito no meu intelectual. Eu me cancelava no lugar do desejo."