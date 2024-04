Cleo diz que já levou fora por falar abertamente de sexo: 'Brasil é careta'

Cleo fala por que decidiu publicar livro sobre relacionamentos abusivos: 'Eu precisava falar'

Cleo fala sobre o livro "Todo mundo que amei já me fez chorar", que escreveu com Tatiana Maciel para falar sobre as relações tóxicas que já viveu. "Eu queria falar sobre o assunto, mas não tinha a menor ideia de como porque eu estava com um bloqueio criativo. Aí fomos pros contos de ficção. Eu precisava falar sobre isso. As pessoas estão precisando falar disso."

Cleo sobre marido: 'Que coisa maravilhosa ter tesão em quem te dá paz'

Cleo revela detalhes do casamento com o empresário Leandro D'Lucca. "A gente tem uma coisa muito de paz. Um dá paz pro outro. Nunca tive isso na minha vida. Que coisa maravilhosa ter tesão num cara que te dá paz. Que sonho. [...] Nenhum pouco de saudade da solteirice pegadora."