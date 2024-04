Duda Salabert fala de perseguição: 'Não passo um mês sem ameaça de morte'

A deputada conta como Raísa Novaes, sua companheira, foi importante no seu processo de transição de gênero. "Um dia, uma aluna disse: 'Duda, você fica falando essas coisas sobre você ser mulher, acho que é interessante você assistir a um filme'. Era um filme francês, sobre um professor de literatura que começa a transição na universidade. Chorei o filme inteiro. Quando acabei, falei: 'É isso. Essa história é minha historia'. Ela [Raísa] falou: 'Eu sempre soube'".

Duda Salabert: 'Se a transexualidade foi tratada como doença, para mim foi a cura'

Duda também fala sobre como vivenciar a dimensão do masculino era nocivo para ela. "Eu to muito mais preocupada em rasurar o masculino, que me assumir e me reivindicar como mulher. O que quero fazer é apagar o masculino que há em mim, porque sempre me incomodou e sempre me fez muito mal."

Duda Salabert: 'Não tenho prazer nenhum em estar na política, mas sei que tenho que estar lá'