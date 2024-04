Helena Rizzo diz que enjoou do marido durante gravidez: 'Fiquei muito mal'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a chef de cozinha Helena Rizzo fala das dificuldades que enfrentou durante a gestação de sua filha Manuela, hoje com oito anos, fruto do relacionamento com o marido, o músico Bruno Kayapy.

"Foi difícil ali no começo, eu grávida, mais velha que ele. Acumulou todo o turbilhão, fiquei muito enjoada. Fiquei enjoada dele [Bruno]", contou a chef.

Helena conta como fazia para driblar o enjoo. "Eu comprava pra ele shampoo de bebê, bem neutro."