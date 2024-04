Duda Salabert conta como companheira lidou com sua transição de gênero

Duda detalha as ameaças e a perseguição política que sofre. "Não passo um mês sem receber uma ameaça de morte. A minha campanha figurou como a que mais sofreu ameaça de morte no Brasil nessa última eleição. Tive que votar com colete à prova de bala. Inicialmente eram ameaças por e-mail, depois começaram a chegar físicas mesmo, cartas no gabinete."

Duda Salabert: 'Se a transexualidade foi tratada como doença, para mim foi a cura'

Duda também fala sobre como vivenciar a dimensão do masculino era nocivo para ela. "Eu to muito mais preocupada em rasurar o masculino, que me assumir e me reivindicar como mulher. O que quero fazer é apagar o masculino que há em mim, porque sempre me incomodou e sempre me fez muito mal."

Duda Salabert: 'Não tenho prazer nenhum em estar na política, mas sei que tenho que estar lá'