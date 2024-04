Helena Rizzo: 'Nunca achei que eu fosse ser uma Gisele Bündchen'

Helena Rizzo fala de climão com Alex Atala no MasterChef: 'Fiquei constrangida'

Ela fala da polêmica envolvendo o chef Alex Atala durante o "MasterChef Brasil", onde ele exaltou qualidades dos outros jurados e elogiou a beleza de Helena ao falar dela. "No dia que acabou esse episódio, eu chamei uma pessoa da edição e falei pra não botar isso. Eu fiquei mal, com vergonha, a única coisa que consegui na hora foi abaixar a cabeça. Naquele contexto, fiquei constrangida. Quis escrever sobre, porque foi a público e senti necessidade. Não estou brigada com ele."

Helena Rizzo diz que enjoou do marido durante a gravidez: 'Eu comprava shampoo neutro pra ele'

A chef fala sobre quando ficou grávida da filha, Manuela, fruto do relacionamento com o marido, o músico Bruno Kayapy. "Foi difícil ali no começo, eu grávida, mais velha que ele, oito anos. Acumulou todo o turbilhão, fiquei muito enjoada. Fiquei enjoada dele [Bruno]. Eu comprava pra ele shampoo de bebê, bem neutro."