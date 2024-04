Helena Rizzo fala de climão com Alex Atala no MasterChef: 'Constrangida'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (17), a chef de cozinha Helena Rizzo fala sobre a polêmica envolvendo a referência feita a ela por Alex Atala durante o "MasterChef Brasil". Ela também conta como ser jurada do programa a ajudou e por que decidiu deixar a carreira de modelo.

Durante o episódio em que rolou o climão, Alex Atala exaltou qualidades técnicas dos outros jurados e elogiou apenas a beleza de Helena ao falar dela.