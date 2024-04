Duda Salabert diz que pensou em desistir da política após morte de Marielle

A deputada também revela não se sentir realizada com a vida política. "A partir do momento que você faz uma transição de gênero, a luta contra o preconceito é diária. (...) Eu acho insuportável estar na politica, não tenho prazer nenhum, tenho prazer em estar na sala de aula, mas sei que tenho que estar lá [na política], porque é um espaço de luta."

Duda também fala sobre a importância do seu processo de transição. "Eu to muito mais preocupada em rasurar o masculino que me assumir e me reivindicar como mulher. O que quero fazer é apagar o masculino que há em mim porque sempre me incomodou e sempre me fez muito mal."

