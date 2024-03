'Já vou pro encontro usando': elas contam por que amam a camisinha feminina

"Você pode terminar e continuar com o pênis lá dentro, de amorzinho"

"No começo do meu namoro a gente teve muito problema com o sexo, na hora de colocar a camisinha, meu namorado ficava nervoso e perdia a ereção. Um belo dia, eu sugeri para ele tentarmos a camisinha feminina. Coloquei antes de transarmos, sozinha, e as coisas fluíram perfeitamente bem. A gente realmente conseguiu transar. E tem uma vantagem que eu amo demais, que é não ter a obrigação de tirar logo que acaba o sexo, como acontece com a masculina por risco do sêmen vazar. Você pode terminar o ato e continuar com o pênis lá dentro, de amorzinho, por alguns minutos." — Lethicia, 21, estudante

"Me sinto segura em relação ao stealthing"

"Tive uma experiência péssima de stealthing, o cara tirou o preservativo durante o ato sexual sem me avisar. Uma forma clara de violência e abuso que eu não quero viver novamente. Com a camisinha feminina eu me sinto mais empoderada e segura em relação a isso, já que não tem como o cara retirar o preservativo sem que a mulher note. O controle é meu e, por isso, eu fico mais confiante e relaxada para curtir o sexo. O único cuidado é sempre trocar de posição e se certificar de que a penetração ocorra dentro do preservativo." — Josi, 29, psicóloga

"Eu coloco antes de sair para um date"

"Eu trabalhei um tempo na área de saúde e recebia treinamento de métodos contraceptivos corriqueiramente. Foi assim que conheci a camisinha feminina. Eu prefiro usar pela praticidade de poder colocar antes de sair para um encontro. Coloco em casa mesmo ou num restaurante, por exemplo, antes de nos encaminharmos para o motel. Nenhum parceiro se surpreendeu negativamente com eu já estar preparada, pelo contrário eles gostam de não precisar quebrar o clima para se proteger. Tem uma estranheza pelo formato, não vou negar, mas quando eles percebem o quanto ela é confortável para todo mundo, isso passa rapidinho." — Paula, 36, consultora de turismo