Matemática do sexo: 17 números que vão te ajudar a transar melhor

O sensibilíssimo clitóris

Com cerca de 8 mil terminações nervosas (o dobro do número encontrado na cabeça do pinto), o clitóris é extremamente sensível e a única parte do corpo humano com a função única de proporcionar prazer. E ainda dizem que a gente tem inveja do pênis?

Caminho da região G

Quer achar a região G? Coloque o dedo indicador 5 centímetros dentro do canal vaginal e incliná-lo para cima, na direção da barriga, vai encontrar um tecido esponjoso. É ela!

Olá, ponto A

O ano de 1993 foi bem importante para o prazer feminino, pois marcou a descoberta do ponto A, identificado por Chua Chee Ann, um pesquisador da Malásia. Apesar das divergências sobre o seu local exato, sabe-se que ele se encontra depois do ponto G, entre o cérvix e a bexiga.