Atrair amor, casamento e gravidez: veja simpatias para o Dia de Iemanjá

Para casamento

1 buquê de rosas brancas

1 buquê de palmas brancas

1 fita branca

2 alianças

1 laço bonito, de sua preferência

Como fazer

Prenda os dois buquês com uma fita branca, com as duas alianças e o laço. Vá à praia e ofereça a Iemanjá. Peça para "se casar com [nome da pessoa]".

Quando fazer

Faça em um sábado de lua cheia, às 10 horas.