Narcisa se declara ao Copacabana Palace: 'Vi Madonna, Brad Pitt e Lady Di'

Em uma das janelas do seu apartamento, Narcisa usa um megafone para chamar a atenção dos hóspedes famosos que se hospedaram no Copacabana Palace, seu hotel favorito no mundo.

O Copacabana Palace para mim é o melhor hotel do mundo. É o hotel que eu mais amo. É o hotel que eu mais adoro, que eu gosto de nadar e tomar café da manhã.

Narcisa Tamborindeguy

Além do contato com estrelas mundiais, as performances de Narcisa com o megafone rendem memes de tempos em tempos, que atualizam outros momentos da advogada já eternizados na internet e viram uma referência do seu trabalho como influencer nas redes.

Seja com "Don't touch, it's art, badalos e o seu megafone", a influência virou uma nova carreira para Narcisa. O sucesso nas redes, para ela, é uma consequência da carreira que trilhou. "Uma trajetória de sucesso. Uma consequência da minha trajetória. Carisma, [sou uma pessoa amorosa] espontaneidade, bondade e porque eu sou boa para os meus fãs".

Maria vai com os Outros em Universa UOL:

'Maria vai com os Outros 2' com Narcisa Tamborindeguy entra na programação do Canal UOL nesta quinta (2), ao vivo às 15:30.