O cocô fala muito sobre o bebê: saiba identificar quando há problemas

Alterações

As primeiras evacuações do recém-nascido eliminam um tipo especial de fezes chamado mecônio. Geralmente, são fezes que foram produzidas no período intrauterino, antes de a criança se alimentar. Possuem cor escura e consistência amolecida e grudenta, difícil de limpar.

Após a eliminação total do mecônio e com o início da alimentação com leite materno, o cocô se torna mais líquido e, em geral, amarelado, podendo ser também esverdeado ou amarronzado.

Com o passar dos meses, se o bebê é alimentado, exclusivamente, com leite materno, o cocô começa a ser acompanhado por pequenos grumos, mas que não são consistentes. Nessa fase, é normal que as fezes ainda sejam um pouco líquidas.

Apenas após o terceiro ou quarto mês de vida, as fezes começam a ficar mais pastosas. Se o bebê é alimentado com fórmulas ou possui aleitamento misto, essas características podem mudar e variam de acordo com cada produto e ficam mais consistentes.

Frequência de evacuação

A frequência de evacuações também pode variar bastante. Segundo os especialistas, é normal que, nas primeiras semanas, o bebê evacue todas as vezes que mama, que é conhecido como gastrocólico. Com o tempo, em média após o primeiro mês de vida, essa frequência diminui e passa a três ou quatro vezes ao dia.