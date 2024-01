Gozar é fundamental? Obsessão pelo orgasmo pode tirar prazer do sexo

O orgasmo deve ser visto como conquista e não obrigação. Se a pessoa fica na expectativa, inúmeras sensações prazerosas podem passar despercebidas. Isso diminui as chances de experiências satisfatórias, com ou sem orgasmo.

Foco errado

Podemos chamar de "fenômeno da cultura do orgasmo" a hipervalorização da resposta sexual como objetivo do sexo. A explicação pode ser atribuída aos aspectos socioculturais, pois muito se fala sobre como chegar ao ápice do prazer durante a transa.

Produzir expectativa sobre o gozo, no entanto, pode causar fracassos para a relação. O casal não consegue extrair prazer do sexo senão pelo orgasmo, e acaba deixando de lado o afeto, que deve ser levado em consideração durante o processo.

Especialistas concordam que a primeira coisa a fazer para se livrar da obsessão e curtir a relação sexual como um todo é entender que o prazer está além do clímax.

Infinitas formas de prazer

O orgasmo é uma das infinitas formas de prazer e defini-lo como a principal empobrece o relacionamento sexual. Todos são capazes de ter orgasmo, mas isso não significa que ele deve fazer parte de todas as atividades sexuais, obrigatoriamente.