Verão com personalidade: Magá Moura dá dicas de moda e beleza para o calor

Os quase 250 mil seguidores que Magá Moura, 35 anos, tem no Instagram sabem que estilo é o sobrenome da influenciadora. Mas não pense que ela é do tipo de pessoa que fica presa em tendências.

"Gosto de me vestir do meu jeito, conforme estou me sentindo no dia, sempre priorizando o conforto e o frescor na produção!", diz Magá, que no último fim de semana esteve no espaço do UOL no Verão na Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP).

Universa aproveitou a oportunidade para tirar de Magá Moura algumas dicas valiosas de beleza e moda para um verão cheio de estilo. Confira!