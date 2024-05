Rozan: Por que a juventude ainda é o maior atributo da beleza feminina?

"Clean girl", "Dowtown girl", "Vanilla girl"....Se você acompanha trends de beleza nas redes sociais, provavelmente já se deparou com algum desses termos. No episódio deste sábado (11/5) do Lab da Beleza, a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan comenta como essas tendências que usam a palavra "girl" podem acabar reforçando o etarismo e indo na contramão da diversidade.

A expressão "Vanilla girl", por exemplo, é usada para descrever pessoas que seguem uma estética minimalista, inspirada na "suavidade da baunilha". É um estilo de vida que envolve usar roupas da cor bege, maquiagem leve e penteados simples.

Quase todas as garotas que aparecem nos vídeos com a hashtag #vanilla girl no TikTok são jovens e seguem um padrão de beleza eurocêntrico, descreve Rozan.