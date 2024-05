Ser mãe é uma matemática com contas que não fecham

Digo isso com base em experiência própria. Quando meu segundo filho chegou, pedi para sair do meu trabalho, onde ocupava um cargo de liderança, um privilégio, reconheço. Percebi que não era falta de capacidade minha, mas um sentimento de dívida constante e uma autocobrança pessoal.

Ao mesmo tempo, a maternidade funcionou como uma alavanca de desenvolvimento pessoal e profissional para mim, o que estava sendo desperdiçado, pois a parentalidade sempre foi encarada como um risco para a produtividade na visão corporativa (o que estamos tentando mudar).

Junto com outra mãe, Camila Antunes, que também sentiu na pele como o mercado pode ser cruel com as mães, criamos a Filhos no Currículo, uma consultoria que reprograma as organizações para que nenhuma pessoa tenha que escolher entre carreira e parentalidade. O que mais nos motivou foi desconstruir dentro desse mercado o viés de que filho atrapalha. Pelo contrário, filho potencializa a carreira.

Não há um dia na Filhos em que não pensamos novas formas de alertar lideranças de que filhos e carreira podem coexistir de maneira sustentável. E, para as mães, de que é possível conciliar filhos e carreira.

Se eu equilibro esses pratinhos? Não, deixo alguns caírem pelo caminho. Isso vai continuar acontecendo e não me faz menos mãezona.

A conta não fecha, e isso precisa ser revisto no mercado de trabalho para que nossos filhos e filhas não passem pelos mesmos dilemas. Enquanto isso, fechamos do nosso jeito, com culpa e inúmeras emoções, mas também juntas e com um baita orgulho das entregas possíveis do dia a dia.