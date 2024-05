Lua crescente em Leão promove autoconfiança e amor; a previsão do seu signo

A resistência para enxergar as circunstâncias por outro prisma ficará maior, visto que Mercúrio se encontrará com Plutão. Com isso, poderemos perceber os conflitos se acentuando.

O fim de semana chega pedindo espaço, novidades, atividades ao ar livre e prudência ao assumir riscos. Ainda que a confiança esteja em alta, é indicado não se comprometer com mais coisas do que o cabível.

Cabe aproveitar e se divertir, mas prestando atenção aos excessos.

Áries (21/03 a 20/04)

Tome bastante cuidado para não se precipitar. O risco de arrependimento é grande. Leia mais.