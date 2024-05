Da eficácia ao falso-negativo: tire suas dúvidas sobre o teste de gravidez

Pela facilidade e comodidade, o teste de farmácia acaba sendo a primeira alternativa para muitas mulheres que suspeitam estar grávidas. O melhor é que, com alguns dos produtos à venda no mercado, é possível descobrir se um bebê está a caminho antes mesmo do atraso da menstruação, mas o ideal é esperar.

Para quem tem ciclo menstrual com duração de 28 dias, é possível detectar uma gravidez quatro dias antes do atraso da menstruação.

Os mesmos quatro dias valem para as de menstruação irregular, mas com uma ressalva importante: a base para a contagem deve ser feita pelo ciclo maior que a mulher teve nos últimos seis meses. Se esse foi de 30 dias, por exemplo, ela tem de considerar quando menstruaria, segundo esse ciclo, e contar quatro dias para trás para ter a melhor data para a realização do exame.



A precisão dos resultados de testes de farmácia varia de 95% a 99%, dependendo do produto e do fabricante. Com o resultado positivo em mãos, a primeira recomendação dos especialistas é marcar logo uma consulta com seu ginecologista para iniciar o pré-natal.