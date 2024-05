Mães contra o fim do mundo: 'Sem filhos, nossa história acaba'

Nos escritos de Ailton, suspender o céu significa ampliar a percepção, o horizonte e se conectar com a terra. Das florestas às cidades, nas mais diversas partes do Brasil, há mulheres empurrando o céu. São mães que veem na maternidade uma forma de adiar o fim do mundo. Seus filhos são também caminhos para buscar possibilidades de futuro, hoje sob ameaça da crise climática, do racismo e outras violências.

Walela em família. Fotos de arquivo pessoal.

Ter filho é um meio de resistência

A indígena Walela destaca que, para salvar o planeta, primeiro a gente tem que ter consciência de quem está causando essa crise, que são as grandes indústrias. "A gente vai parar de ter filho, mas eles não vão fazer nada, e aí não vai mudar. Não podemos assumir uma culpa que não temos", defende.

Ela cresceu vendo invasores adentrarem a Terra Indígena Sete de Setembro para retirar madeira e minério. E aprendeu que é preciso ter coragem para resistir. Sempre viu seus pais, os ativistas Neidinha e Almir Suruí, não baixarem a cabeça para as ameaças de morte que sofrem ao lutar pela defesa do território.

Walela virou também ativista pelo clima, assumiu a coordenação do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e se recusa a abraçar a narrativa do apocalipse. "Como uma mulher indígena, ter filho é um meio de resistência neste sistema em que a gente não é muito bem aceito e sofre preconceito." Ela acrescenta que as próximas gerações podem ser as que vão conseguir mudar esse mundo.