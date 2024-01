Sexo ajuda a melhorar dor de cabeça? O que explica alívio após relações

Pesquisa afirma: transar ajuda a melhorar o quadro

Um estudo conduzido pelo departamento de neurologia da Universidade de Münster, na Alemanha, concluiu que o sexo pode ser o analgésico natural para a enxaqueca e a cefaleia em salvas, termo que se refere à dor de cabeça que se repete ao longo de um período de tempo. A dor surge de uma a três vezes por dia durante um período de tempo que pode durar de duas semanas a três meses. Esses ataques estão ligados ao ritmo circadiano, que é nosso relógio biológico.

Os pesquisadores reuniram dados de 400 pessoas com um dos dois tipos de dor de cabeça e que estavam em tratamento nos últimos dois anos. Mais da metade dos pacientes com enxaqueca que fizeram sexo durante uma crise sentiram uma melhora nos sintomas e um em cada cinco ficou livre de dor no final da relação sexual. Entre as pessoas que sofriam de enxaqueca, 33% disseram que faziam sexo mesmo quando sentiam dor.

De acordo com os cientistas, há uma série de possíveis explicações para os resultados, como as alterações na pressão arterial. Outra das hipóteses para a melhora é que o organismo libera endorfina durante o sexo —o hormônio do prazer e do bem-estar alivia a dor ao agir no sistema nervoso central.

Alívio não atinge todas as pessoas

Apesar de o sexo liberar endorfina, hormônio que realmente combate a dor, ele não é eficaz para todo mundo que sente dor de cabeça. Segundo estudos, mais homens do que mulheres relataram melhora —a explicação é de que elas costumam sofrer mais com o problema do que eles, principalmente por questões hormonais.