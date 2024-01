Morte de casal em SC: Vídeo mostra vítima escondendo celulares em hidrante

O momento em que Eduarda Gorgik, 25, escondeu celulares em um hidrante antes de ser achada morta em Itapema (SC) foi gravado por câmeras.

O que a imagem mostra

Imagens foram registradas no corredor do prédio onde o casal morava. O vídeo mostra Eduarda saindo rapidamente do apartamento na tarde do sábado (13).

Vítima é vista escondendo os celulares. Ela abre o compartimento do equipamento de emergência, coloca os celulares e volta para casa em menos de 20 segundos.