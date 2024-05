Calendário menstrual: como entender fases da menstruação e usar a seu favor

Movimentos como a ginecologia natural e o Sagrado Feminino têm instigado as mulheres a observarem os próprios sentimentos e comportamentos durante o ciclo menstrual. Se a proposta de autoconhecimento parece filosófica demais para você, saiba que a atitude pode trazer benefícios práticos.

CIclo de quatro etapas

Essa nova abordagem a divide em quatro: pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual.



A mulher que não usa nenhum método contraceptivo hormonal [como pílula e DIU de progesterona] consegue observar que passa por oscilações de disposição e de estado emocional ao longo dessas quatro fases.

Calendário menstrual

Se você quer entender como reage em cada uma das fases, crie um calendário menstrual, em aplicativos para celular ou no papel. A ferramenta consiste em, a partir da data em que menstruar, fazer anotações diárias do estado de humor e de sintomas. Comparando mês a mês, você identificará coincidências que deixarão claras as fases do ciclo.