Morte de casal em SC: celular guardado dentro de hidrante pode ser pista

Os celulares de Eduarda Gorgik, de 25 anos, e do empresário Sergio Correa, de 59, foram encontrados dentro de um hidrante fora do apartamento onde moravam, em Itapema (SC). O casal foi achado morto no imóvel no domingo (14).

O que aconteceu

Os dois aparelhos celulares estavam dentro do equipamento e foram localizados no dia em que os corpos foram encontrados no imóvel, informou a Polícia Civil. Quem encontrou foi um funcionário do empresário, que foi até o local ao estranhar que Sergio não respondia às mensagens.

Uma câmera de segurança do prédio flagrou Eduarda deixando os dois aparelhos no hidrante no dia anterior, momentos antes de entrar no apartamento. Os celulares passarão por perícia e podem ajudar a polícia a esclarecer o crime.