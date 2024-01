Vagina elétrica? 12 informações aleatórias (mas deliciosas) sobre o sexo

2. Tofu sexy

A vida sexual dos vegetarianos é mais emocionante. A conclusão é de um estudo publicado na revista "Hormones and Behavior". Segundo a pesquisa, pessoas que consomem tofu e vegetais têm uma vida sexual melhor do que os amantes de churrasco. A razão são os hormônios presentes na dieta sem carne, conforme o professor líder do projeto, Michael Wasserman, do Departamento de Ciências Ambientais, Política e Gestão da Universidade de Berkeley (EUA).

3. Diferente é hot

Transar de um jeito "fora do comum" —num ambiente inusitado ou com algum fetiche, por exemplo— ajuda a manter a relação a dois mais saudável. É o que provou uma pesquisa divulgada no "Journal of Sexual Medicine", que comprovou que pessoas que curtem um sexo diferente são bem menos neuróticas e ansiosas. Andreas Wismeijer, líder do estudo e psicólogo da Nyenrode Business University, na Holanda, explicou que os homens e mulheres entrevistados apresentavam grande tolerância à rejeição e possuíam altos níveis de bem-estar e segurança no relacionamento.

4. Involuntários

Os orgasmos, assim como os espirros, não podem ser interrompidos voluntariamente depois de terem começado porque são respostas fisiológicas a um evento. É por isso que dificilmente controlamos nossas reações, tanto em um quanto no outro.