Policial acusa delegado de assédio no TO: 'Ficava se esfregando'

Uma policial afirmou ter sido vítima de assédio sexual e moral do chefe da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Palmas. Os relatos foram publicados ontem nas redes sociais. A Corregedoria-Geral investiga o caso.

O que aconteceu

Policial civil relatou ter sofrido assédio em delegacia de Palmas. Giovanna Cavalcanti Nazareno fez uma transmissão ao vivo no Instagram no domingo (3) para contar sua história e "pedir ajuda". Ela denunciou o delegado Cassiano Ribeiro Oyama por assédio sexual e moral. Universa ainda tenta contato com Oyama para pedir um posicionamento sobre as acusações.