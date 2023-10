Jato, ponto U, We-Vibe: tudo que é importante saber sobre orgasmo, de A a Z

Neotantra

É o nome dado à versão contemporânea e ocidental do sexo tântrico, que prioriza o olho no olho durante a transa, a troca de carícias mais lenta e suave, a respiração e, sobretudo, a prorrogação máxima do momento da penetração. Segundo os praticantes, esse retardamento faz com que o casal experimente uma excitação crescente capaz de culminar num orgasmo a dois eletrizante.

Ocitocina

Trata-se do principal hormônio liberado no momento do gozo. A ocitocina é a responsável por aquele estado de relaxamento e bem-estar gostoso depois do orgasmo e que pode durar até o dia seguinte à transa. Ela ainda combate os efeitos da ansiedade e do estresse e ainda ajuda a ter uma noite de sono tranquila e repousante.

Preliminares

Não é necessariamente o tempo dedicado às preliminares que ajuda a mulher a entrar 100% no clima e conseguir gozar, mas a qualidade delas. E, ainda, os estímulos no clitóris. Porém, é preciso curtir o caminho rumo ao orgasmo, porque, nesse caso, a trajetória é tão ou mais importante do que o destino. Procure variar sempre o roteiro e experimentar coisas novas.