Nas três últimas rodadas, o Flamengo tem aproveitamento de rebaixado

Nas três últimas rodadas, em nove pontos disponíveis, o Flamengo conquistou dois. Desempenho de 22,22%, campanha de time rebaixado. Por isso, a melhora no segundo tempo no Nabi Abi Chedid, que evitou a derrota diante do Red Bull Bragantino, não chega a empolgar.

O Flamengo segue a anos-luz de jogar um futebol minimamente compatível com seu milionário elenco. Apesar de mandar a campo, em Bragança, escalação que poderia ser usada num 4-4-2 (esquema no qual Jesus e Dorival ganharam Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiros), Tite teimou num 4-3-3 com Gerson fazendo às vezes de Luís Araújo, que acabou entrando, depois que o Braga fez 1 a 0.

E seu futebol não fluiu. Pela enésima vez. Teve alguma evolução, com as substituições (e principalmente com a mudança de atitude em campo), mas não fosse um lance individual genial de De La Cruz, que deixou Bruno Henrique cara a cara com Cleiton, teria colecionado mais uma derrota.