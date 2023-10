Clitóris masculino? Brincar com a 'preguinha' do pênis é prazer garantido

Um bom jeito de começar a sessão de estímulos é deixar a área exposta, puxando a pele para a base do pênis e segurando-a. Depois, basta dedilhar o frênulo suavemente usando as pontas dos dedos, como se estivesse tocando harpa.

Com os dedos úmidos -a própria saliva ou algum gel-, faça movimentos circulares bem de leve em torno e em cima do frênulo, alternando com carícias em toda a glande.

Passar a língua no freio é 100% de certeza de que o cara vai gostar muito, seja em movimentos circulares ou de sobe e desce.

Para potencializar as sensações, a sugestão é aplicar no local um gel comestível para sexo oral, do tipo que esquenta ou esfria. Há versões que alternam as duas temperaturas.

A sucção é uma boa, mas apenas com os lábios. Evite passar os dentes no local, pois machuca.

Colocar uma pedrinha de gelo na boca e brincar com o freio também propicia grande prazer.