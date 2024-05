O que é falência múltipla de órgãos, causa da morte de Silvio Luiz

O narrador Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde o dia 8 de maio. O narrador sofreu um AVC enquanto trabalhava na transmissão digital da Record em Palmeiras x Santos, final do Campeonato Paulista, há mais de um mês.

Ainda segundo o comunicado assinado pelos médicos Roberto Betti e Haggeas da Silveira Fernandes, diretores do Hospital Oswaldo Cruz, Silvio Luiz morreu às 9h40 desta quinta-feira em decorrência de falência múltipla de órgãos.

A falência múltipla dos órgãos causa um efeito em cascata no organismo. Primeiro, há comprometimento de um órgão, que afeta as demais funções do corpo e, por consequência, leva à falência secundária e gradual de outros órgãos.