Mercúrio retrógrado traz nova chance para resoluções antes de 2024 acabar

Esta retrogradação também vem com um sinal de alerta quanto ao gerenciamento do tempo e das expectativas. Sabe aquela ansiedade que surge quando nos deparamos com prazos apertados? Pois é, Mercúrio retrógrado amplifica isso. Durante o período, prazos distantes da realidade podem se tornar inimigos, nos pressionando sem necessidade e deixando uma sensação de improdutividade.

Segunda chance

Outro ponto interessante da retrogradação é que ela traz uma segunda chance. Para quem sabe aproveitar, essa desaceleração pode ser o momento perfeito para revisar contratos, acordos e negociações, especialmente envolvendo prazos, projetos longos ou algo que tenha grande importância.

Na rotina, essa pausa ajudará a colocar cada detalhe no lugar e o que parecia um problema pode se mostrar uma verdadeira oportunidade de melhorar. É tempo de repensar, de voltar e ajustar o que ainda pode ser aprimorado - como um projeto pessoal ou uma relação que ficou com pontas soltas, por exemplo.

Porém, também existem nuances delicadas. No dia 4 de dezembro, Mercúrio entra em contato com Júpiter, que está em Gêmeos. Podemos sentir impulso em resolver tudo ao mesmo tempo. No entanto, será necessário ter cuidado para não exagerar no otimismo ou assumir milhares de compromissos que são inviáveis.

Já no dia 6, outro desafio se apresenta, desta vez com Saturno, que entra em cena para nos lembrar dos limites da realidade. Saturno e Mercúrio juntos podem ser um pouco mais severos e há risco de ter um olhar excessivamente crítico, trazendo aquela sensação de que falta algo para tudo se encaixar.