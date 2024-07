Urano exige flexibilidade para lidar com mudanças; a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

Ao longo de toda a semana, estaremos sob a influência da fase minguante da Lua. Com isso, serão dias em que podemos aproveitar para fazer aquela faxina geral em nossas vidas, soltando um pouco os pesos, eliminando bagagens, se desfazendo de itens sem uso e abrindo espaço para novas histórias.

Agosto se inicia no meio da semana e, logo no dia 2, Vênus, que traça seu roteiro final pelo signo de Leão, entra em contato com Urano, promovendo um momento de liberação, interesse pelo novo e busca por liberdade e frescor nos relacionamentos.